Определены самые сексуальные клипы в истории

Издание Rolling Stone обнародовало рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. Перечень включил 30 клипов, лидером среди которых стал черно-белый видеоролик на песню Wicked Game исполнителя Криса Айзека.
Издание сообщает, что в съемках клипа приняла участие датская супермодель Хелена Кристенсен.
На втором месте расположился клип Kiss певца Принса, а замкнул тройку лидеров Justify My Love Мадонны.
Также в рейтинг вошли клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.