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Определены самые сексуальные клипы в истории

korrespondent.net
Фото: Кадр из клипа

Издание Rolling Stone обнародовало рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. Перечень включил 30 клипов, лидером среди которых стал черно-белый видеоролик на песню Wicked Game исполнителя Криса Айзека.

Издание сообщает, что в съемках клипа приняла участие датская супермодель Хелена Кристенсен.

На втором месте расположился клип Kiss певца Принса, а замкнул тройку лидеров Justify My Love Мадонны.

Также в рейтинг вошли клипы Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фионы Эппл, Рианны, Канье Уэста и Бейонсе.

Бейонсе Бритни Спирс
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