Какая экспрессия! Певица из Латвии покоряет шоу «Голос» в Польше

В минувшую субботу, 23 сентября, по польскому телевидению прошла трансляция, в которой зрители смогли увидеть, как певица из Латвии Елена Матуле (Jelena Matula) зажигательно исполнила хит Арианы Гранде, Джесси Джей и Никки Минаж «Bang Bang».

Уже на первом припеве члены жюри начали танцевать, и двое тренеров повернули свои кресла к нашей соотечественнице.

После исполнения обязательной композиции Елену спросили, что еще она любит петь. Услышав, что это композиция рок-группы AC/DC «Highway to hell», тренеры тут же попросили ее исполнить.

Музыканты сразу откликнулись на просьбу Елены и заиграли нужную мелодию, а певица вступила с вокальной партией. Это импровизированное выступление произвело такое впечатление на тренеров, что

популярный польский поп-рок исполнитель Михал Шпак (Michal Szpak) бросился перед Еленой на колени, умоляя присоединиться к его команде.

Но певица отдала предпочтение представителям эклектичной польской группы «Afromental» Томсону и Барону (Tomson - вокалист и Baron - гитарист этой группы на «The Voice of Poland» сидят в специальном двойном тренерском кресле).

«Я впервые выступала на шоу такого масштаба и очень волновалась. Поэтому спела не так хорошо, как хотелось бы. Это тоже стало хорошим уроком: оказалось, что мое волнение пока может быть сильнее моего мастерства, и нужно учиться это контролировать, так как управление своими эмоциями — важная часть в работе больших артистов», - рассказывает Елена.

Участие Елены Матуле в «The Voice of Poland» началось с предкастингов, которые прошли в Варшаве в июне, и которые посетило около 10 тысяч человек. Из них для участия в слепых прослушиваниях выбрали около 100, включая Елену.

Следующим этапом конкурса станут «битвы», где участники будут распределены на дуэты, и лишь один из каждого дуэта пройдет в следующий тур. Трансляция «битв» состоится в октябре.

Елена Матуле родилась в Резекне, где училась в Польской школе, так как по происхождению наполовину полька. Она с детства часто бывала в Польше, и прекрасно говорит на этом языке. С ранних лет Елена занимается музыкой.

В прошлом году она стала финалисткой конкурса «Голос Балтии», в котором принимали участие вокалисты из Латвии, Литвы и Эстонии. И когда певица узнала об отборе на «The Voice of Poland», долго не раздумывала и поехала покорять Варшаву.

В данный момент в Польше проходит трансляция 8-го сезона «The Voice of Poland».