«Я добавлю сахар в эти кислые лица»: IOWA показала, как нужно «плохо танцевать»

Режиссером клипа выступила Таню Муиньо, известная совместными работами с такими исполнителями, как Monatik, Rozhden и LAYAH.

Хореограф-постановщик зажигательного видео — Денис Стульников, создавший немало ярких работ с группой Quest Pistols, Сергеем Лазаревым и другими артистами.

«Казалось бы, должна давно привыкнуть, но нет, в сердце так бьет бит. Вот он - наш клип!» - сообщила о премьере солистка группы Екатерина Иванчикова.

Также певица рассказала о необычном случае, произошедшем во время съемок.

«Я запомнила один яркий момент! Мы приехали на Фонтанку, 91. Я разминаюсь у красной Волги, повторяю свой танец, вдруг из-за моей спины слышится голос женщины за 70: «Очень плохо, не качественно!» - я поворачиваюсь на голос и вижу, как мимо меня проходит парочка, он и она, да, им от 65 до 70. Они смотрят на меня, я - на них)

Пара отходит подальше, и она бросает финальную фразу: «Быстрее нужно танцевать» - занавес. Пожилые люди уходят. У меня так поднялось настроение! Это же наша тема!) Мы собираемся здесь все это делать: плохо танцевать, смеяться над собой!) Мне как будто разрешили стать свободной.

Казалось, что я танцую лучше многих, да что уж там, лучше всех! В чем сила, брат? Во внутренней свободе, сестла))) Я отключаю мозг, мои руки летят туда, куда хотят, я не боюсь осуждения. Путь освобождения - нелегкий», - поделилась своими мыслями Катя (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).