Смело! Бузова перепела культовый хит Мадонны

27 сентября в столичном концертном зале Crocus City Hall прошел концерт Top Disco Pop. Участие в ярком событии приняли многие знаменитости. В числе вышедших на сцену звезд была и Ольга Бузова. 31-летняя артистка удивила зрителей, исполнив для них один из хитов Мадонны.

Ольга Бузова из каждого своего выступления делает фееричное шоу. Новоиспеченная певица ответственно подходит к подбору концертных образов и часто предстает перед публикой в совершенно неожиданных нарядах.

Мы уже видели звезду ТНТ в костюмах Клеопатры, самурая, русалки…

А 27 сентября Бузова примерила амплуа Мадонны. Ведущая «Дома-2» и начинающая исполнительница повторила легендарный образ поп-дивы, созданный ею специально для песни Vogue.

Оля не только вышла на сцену в таком же костюме, как у знаменитой артистки, но и перепела тот самый хит, чем немало удивила публику.

После выступления экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала у себя в блоге несколько снимков, в комментариях к которым поделилась своими впечатлениями о концерте.

«До сих пор переполняют эмоции! Для меня большая честь исполнять легендарную песню Мадонны Vogue. Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала Ольга.

Спасибо за ваши видео с моего выступления в Крокусе 💃🏻🎤🙌🏻🙏🏻❤️ Я вас люблю ❤️ That's why I feel so beautiful 😻👸🏻#моилюдивсегдасомной#vogue#musicianslife Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 27 2017 в 9:43 PDT

Мнения интернет-пользователей разделились: кто-то похвалил начинающую певицу за смелость, а кто-то, напротив, осудил ее за попытку повторять за Мадонной.

А как считаете вы, правильно ли поступила Ольга, решившись на подобный эксперимент?



