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Мэрилин Мэнсон госпитализирован: на него упала огромная декорация во время концерта

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Мэрлин Мэнсон | Фото: REUTERS/Scanpix

Певец Мэрилин Мэнсон повредил ногу в субботу вечером во время концерта в нью-йоркском районе Манхэттен в ходе которого на него упала крупная декорация, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

На опубликованных кадрах видно, Мэнсон, находясь на сцене, исполнял песню Sweet Dreams. В какой-то момент гигантская декорация, которую плохо закрепили, обрушилась вперед и придавила солиста. Ему на помощь поспешили работники и участники группы, однако сразу в себя Мэнсон не пришел.

Через несколько минут концерт был прерван. Пока не уточняется, будут ли отменены другие выступления певца.

Отмечается, что Мэнсон был госпитализирован, его состояние не является тяжелым.

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