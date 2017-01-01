ВИДЕО: Интарс Бусулис эмоционально выступил на российской «Фабрике звезд»

Интарса Бусулиса все чаще приглашают для участия во всевозможных российских фестивалях и телевизионных шоу. «Точь-в-точь», «Песни для любимых», «МаксимМаксим», «Жара», «Рождество на Роза Хутор», «Новая волна» - это далеко не полный список проектов, в которых с блеском выступил латвийский музыкант. На днях Интарс пополнил свою профессиональную копилку участием в масштабном музыкальном шоу «Новая Фабрика звезд».

В одном из отчетных концертов Бусулис вышел на сцену с начинающим певцом и участником проекта Даней Данилевским. В дуэте они исполнили хит музыканта «Веди меня». Энергичный номер привел публику в восторг.

«Новая Фабрика звезд» выходит на российском канале «Муз-ТВ» с сентября 2017 года. Из 15 тысяч претендентов жюри выбрало 16 финалистов, которых в течение четырех месяцев готовят к большой сцене специалисты. Каждую неделю конкурсанты принимают участие в отчетных концертах, после чего один из них покидает проект.