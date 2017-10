На этой неделе состоится «Лес звуков – 2017»

В этом году фестиваль нетрадиционной музыки «Лес звуков» отмечает свое пятнадцатилетие. Концерты в рамках фестиваля состоятся 13 и 14 октября в музыкальном доме «Дайле». Наряду с ранее анонсированными артистами – иконой японской шумовой музыки Merzbow, экспериментальным хип-хоп дуэтом Shabazz Palaces, композитором/импровизатором и основателем Art Ensemble of Chicago Роско Митчеллом (Roscoe Mitchell), – на фестивале также выступит с танцем новатор музыкального поджанра футворк Jlin, исполнительница коллаж-музыки/хип-хопа Moor Mother, композитор «новой сложности» Джеймс Диллон (James Dillon), дарк техно-проект Broken English Club, исполнительница шумовой музыки Pharmakon и другие.

13 и 14 октября фестиваль будет проходить в музыкальном доме «Дайле», и в каждый из вечеров впервые будут исполнены произведения отечественных композиторов: можно будет услышать произведение Анны Кирсе (Anna Ķirse) Artifex Auditionis для девяти музыкантов, а также электронную композицию Роланда Кронлакса (Rolands Kronlaks) Akusmātika. В рамках фестиваля также состоятся два экспериментальных хип-хоп концерта. В первый вечер этот жанр будет представлен афро-футуристическим хип-хоп дуэтом с теплым, напоминающим Сиэтл, но в то же время витиеватым и рассеянным звучанием Shabazz Palaces во главе с Ишмаэлем Батлером (Ishmael Butler), который известен как участник хип-хоп трио 90-х годов Digable Planets, получившего премию Грэмми, а его совместная работа с перкуссионистом и продюсером Тендаем Марайре (Tendai Maraire) проведет параллели между «золотым веком» хип-хопа и более абстрактными музыкальными формами. В этом году журнал Rolling Stone напечатал, что Shabazz Palaces исполняют «самый захватывающий и своеобразный хип-хоп в этом десятилетии». На втором концерте выступит артистка неизменно агрессивного хип-хопа с элементами коллаж-музыки, нойза и панк-рока Moor Mother, которая, ссылаясь на социально-политический фокус своей музыки, описывает свое творчество как «блюз чернокожей девочки» (blk girl blues), «микрорайонный боп» (project housing bop) и «рабский корабельный панк» (slave ship punk).

После нескольких лет перерыва в программу фестиваля вернется шумовая музыка: выступит икона японского нойза Merzbow, которого электронный журнал музыкальной критики Pitchfork охарактеризовал как «преосвященство экспериментальной музыки», а газета The Guardian – «вершиной» шумовой музыки. Merzbow выступит вместе с венгерским барабанщиком Балажем Панди (Balázs Pándi). 13 октября на сцену выйдет представительница нойза гораздо более молодого поколения, исполнительница из Нью-Йорка Маргарет Шардье (Margaret Chardiet) со своим пауэр-электроникс проектом Pharmakon, чей альбом Bestial Burden попал в списки «Лучшие музыкальные релизы» журналов Pitchfork и The Wire. В отличие от Merzbow, в выступлении Шардье будет присутствовать вокал, сопровождающийся проявлением абсолютно конфронтирующего отношения к слушателям – во время каждого своего выступления она рано или поздно бросается в толпу, напоминая ранние выступления группы Swans или Black Flag. Крикливый вокал Шардье отлично характеризует тот факт, что, как признается сама исполнительница, дважды в год у нее из-за такого интенсивного пения кровоточит горло.

Почетными гостями центральных концертов фестиваля станут Роско Митчелл (Roscoe Mitchell) и Джеймс Диллон (James Dillon).

Дилон – шотландский композитор, получивший четыре награды Королевского филармонического общества. Принадлежит к школе «новой сложности». Первую награду Дилон получил за произведение Traumwerk, которое на фестивале после краткого вступительного слова самого композитора прозвучит в исполнении скрипичного дуэта Duo Gelland. «Джеймс Диллон написал часть самой великой британской музыки, когда-либо существовавшей», – пишет The Guardian. Правда, Диллон добровольно живет за пределами британской «музыкальной» инфраструктуры. В интервью он не осмеливается провокативно критиковать музыку своих современников и окружающие их культурные процессы, но не забывает о самокритике и открытости, хоть и застенчивой. Несмотря на частое присутствие математических элементов в его музыке, а также на ее общепризнанную сложность, Диллон не забывает напоминать, что музыка – это «эмоциональная форма искусства», и подчеркивает, что сложность его музыки – это всего лишь инструмент для достижения «непроходящей интенсивности».

Мультиинструменталист и композитор Роско Митчелл известен как основатель в свое время самого востребованного в мире авангардного джазового ансамбля Art Ensemble of Chicago, а также как ранний участник объединения афро-американских кмпозиторов/инструменталистов AACM. Будучи одним из ключевых личностей движения, которое объединило композиционную технику послевоенного музыкального авангарда с практикой импровизации и джаз-наследием, Митчелл также высоко ценится как инструменталист – критик Крис Келси назвал его «своеобразным, но технически безупречным игроком» и «выдающимся солистом», в то время как издание The New York Times признало Митчелла «ведущим афро-американским композитором», а также «лидером в экспериментальной музыке».

Направление ритмичной музыки на фестивале представят дарк техно-проект Broken English Club и новатор жанра футворк Jlin.

Футворк – это стиль уличного танца, зародившийся в Чикаго, вместе с которым развивались такие формы танцевальной музыки, которые сочетали в себе влияние хауса и техно с быстрыми, пульсирующими ритмами, глубокими басами и сэмплами, повторяющимися с преувеличенной интенсивностью. Продюсер Jlin, родившаяся в Индиане, внесла в эту форму танцевальной музыки изящество, грациозную мощь и минимализм, которые можно сравнить с архитектурой брутализма. Журнал The Wire поместил ее дебютный альбом Dark Energy на первое место в своем списке лучших музыкальных записей 2015 года. В этом году Jlin вернулась с несколько более басистым, но в то же время с точки зрения музыкальных элементов более ярким звучанием, которое на этот раз дополнено перкусионными сэмплами, достойными Shackleton или Muslimgauze. Журнал Pitchfork дал оценку 8,8 выпущенному в марте альбому Black Orgiami и присвоил ему звание «лучшая новая музыка» (best new music).

Broken English Club, в свою очередь, является дарк техно-проектом британского продюсера и диджея Оливера Хо (Oliver Ho), записи которого издавали такие авторитетные андеграундные лейблы танцевальной музыки, как Cititrax, L.I.E.S. и Jealous God. Broken English Club играет EBM, индастриал- и техно-музыку с элементами wave и постпанка, а электронные композиции на записях проекта буквально прерываются «живым» инструментальным исполнением и монотонным вокалом, и каждое клише танцевальной музыки имеет свое противопоставление с отсылкой к дарк-року. Оливер Хо публикует музыку как под своим настоящим именем, так и под псевдонимом Raudive.

Для создания «штиля перед бурей» в программе фестиваля непосредственно перед выступлением шумного Merzbow на сцену выйдет меланхоличный дуэт гитариста/клавишника Джеффа Зейглера (Jeff Zeigler) и Мэри Латтимор (Mary Lattimore). Оба инструменталиста хорошо известны на инди-рок и фолк-сценах США в качестве студийных музыкантов, однако в этом дуэте музыканты поддаются влиянию new age и эмбиентной музыки, создавая приятные, практически блаженные звуковые пейзажи. Звучание дуэта было описано как «микс конвенционально красивых звуков, отфильтрованный по методике «аутсайдерской музыки».

В этой же программе выступит латвийский битмейкер Oriole, связанный с Dirty Deal Audio, который выйдет на сцену с аудиовизуальным представлением, подготовленным вместе с видеохудожницей Линдой Кононе (Linda Konone).

Другие латвийские проекты, которые выступят на фестивале: индастриал-коллектив STROPS и chillwave-проект Агаты Мельниковой (Agata Meļņikova) Sign Libra.

Билеты на фестиваль можно приобрести в кассах Biļešu Serviss, а также на www.bilesuserviss.lv. Абонемент на два дня фестиваля в настоящее время стоит 20 евро и доступен только в предварительной продаже. Начальные цены билетов на концертные вечера, доступные в предварительной продаже, являются следующими: 13 октября – 15 евро, 14 октября – 15 евро.

Фестиваль «Лес звуков» проводится при поддержке Государственного фонда культурного капитала, Рижской думы, Министерства культуры Латвийской Республики, Фонда взаимопонимания и Kulturkontakt Nord. Коммерческими спонсорами фестиваля являются iRobot, Red Bull Music Academy и пивоварня Valmiermuižas. «Лес звуков» является участником европейской платформы фестивалей экспериментальной музыки SHAPE (Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe), которую поддерживает программа ЕС «Творческая Европа», а также участником международной сети ICAS (International Cities of Advanced Sound).

