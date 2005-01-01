В Риге впервые выступят немцы Cripper

14 октября в рамках европейского тура «Follow Me:Kill!», в клубе Melnā Piektdiena выступит метал-группа из Германии Cripper. Концерт в Риге пройдет совместно с латвийскими группами Stagnant Project и Iron Wings.

Коллектив впервые прозвучал в 2005 году в Ганновере, далее дебютировал на словенском фестивале Metalcamp. Это выступление и релиз первого EP послужили началом успешного старта.

На сегодняшний день Cripper выпустили пять альбомов, а шестой альбом вышел 15 сентября.

Последний альбом «Follow Me:Kill!», которому посвящен тур, уже успел получить множество хороших отзывов.

Положительным является музыкальная разноплановость альбома, его драйв и необычный вокал. Эти качества, определенно, делают альбом нескучным и заслуживающим внимания.

Концерт группы состоится в рижском клубе Melnā Piektdiena, по адресу Бривибас 193c.

Клуб открыт с 19.00, начало в 20.00.

Билеты можно приобрести на портале ticketshop.lv или в кассе клуба.





