Лучшие клипы недели: Imagine Dragons, Эрик Нейтрон, Serebro, Noize MC и другие

Сегодня темп жизни стремительно ускоряется, все сложнее ориентироваться в больших объемах информации, а потому невероятное количество полезного и интересного проскальзывает мимо нас. Для того, чтобы исправить эту несправедливость, каждую неделю Русский TVNET будет знакомить вас с достойными внимания музыкальными новинками. Смотрите и слушайте самые яркие композиции, открывайте новые имена, вдохновляйтесь и заряжайтесь позитивом!

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Эрик Нейтрон «Волшебный город»

Латвийский видеоблогер и рэпер Ликей за время своей карьеры не раз менял творческие псевдонимы и направления деятельности. Так, каждое новое имя отождествляли с чем-то особенным, не похожим на то, что он делал ранее. Сейчас Ликей снова вернулся на просторы Youtube с музыкальным контентом, представ под псевдонимом Эрик Нейтрон.

Свежее видео снято певцом и его другом, оператором Константином Воловиком, на территории Рундальского замка. По мнению большинства поклонников, в своей песне видеоблогер высмеивает современные клипы и содержание текстов. Стоит отметить, что у него и творческой команды это выходит вполне качественно и остроумно.

Рейк и Эльф «Звезды»

Латвийские музыканты объединились и выпустили красочный клип, снятый частично в Риге и Нью-Йорке.

Клип повествует о нелегком пути к достижению своих целей. Мотивирующий текст, красивая картинка и возможность задуматься о своей жизни не оставила равнодушных. За несколько дней видео посмотрело 53 тысячи человек, большинство из которых положительно оценили труд латвийской команды.

Noize MC «Коррозия хип-хопа»

Российский рэпер и рок-музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MC, выпустил новый видеоролик на новый сингл, посвященный его предстоящему гастрольному туру.

"Возможно, это самый точный гимн нашего скоропортящегося времени: песня о гигантском инфопотоке, в котором всех нас куда-то несет; где каждые пять минут все теряет ценность, где все быстротечно, непрочно и ненадежно, — говорится в описании ролика "Коррозия хип-хопа" на YouTube.

В песне высмеиваются современные тренды, интересы нового поколения и еще много всего того, с чем не согласны многие представители целевой аудитории Ивана.

В клипе музыкант предстает в различных образах: он и гитарист, и дирижер, и даже сумасшедший арестант.

Serebro «В космосе»

Максим Фадеев на этот раз решил не оставаться за кадром и снялся в клипе своих подопечных. А в общем, самая сексуальная российская группа Serebro осталась верна своему стилю, представив новое видео - откровенное, соблазнительное, не перегруженное смыслом, но в ярких красках осени и предзакатных лучей солнца.

В ролике приняла участие и уже бывшая солистка коллектива Полина, для которой, по всей видимости, это стало завершающим этапом сотрудничества с Serebro.

Кстати, клип продюсер посвятил всем покинувшим коллектив участницам.

Ленинград «Кандидат»

Клип российской группировки довольно продолжительный и, традиционно, является короткометражным фильмом.

По сюжету, напившийся житель города Мухино оказывается на сцене во время праздника и объявляет, что собирается баллотироваться в президенты. В предвыборной программе пьяницы, по его словам, — «только взятка, только водка, — две стальные наши скрепы».

Несмотря на то, что тема выборов для россиян сейчас особенно актуальная, такую интерпретацию предстоящего события большинство зрителей не оценили, критично высказавшись в комментариях.

Logan Paul «Outta My Hair»

22-летний американский видеоблогер и шоумен Логан Пол, на которого подписано 12 миллионов человек, для разнообразия контента периодически публикует свои музыкальные работы на канале Youtube, которые, надо сказать, получаются весьма качесте=венными.

В этот раз очередной ролик - в лучших традициях американского кино. Красивые девушки, дорогие авто, любовные истории, неудобные ситуации и все это не без доли самоиронии.

Imagine Dragons «Whatever It Takes»

Эта американская инди-рок-группа в особом представлении не нуждается.

В конце прошлой недели музыканты выпустили очередной стильный клип, в котором исполняют песню в экстремальных условиях, пока вокруг падают предметы и постепенно помещение заливают потоки воды. Неожиданно в ролике появляются русалки, пламя охватывает сцену, а участники группы идут до конца, несмотря ни на что.

Мелодично, оригинально и ярко. Смотрите сами!