Инесса Галанте приглашает на концерт «Рождественская прелюдия»

Канун Рождества - это то волшебное время, когда хочется делиться всем самым светлым и прекрасным с друзьями. По доброй традиции в преддверии праздника Фонд Инессы Галанте готовит для слушателей особенный музыкальный подарок: 16 декабря в Рижском Домском соборе прозвучит Рождественская прелюдия с участием ярких латвийских и зарубежных исполнителей, приглашённых музой и вдохновительницей мероприятия – замечательным сопрано Инессой Галанте.

Слушателей ожидает встреча с любимыми латвийскими музыкантами – Инессой Галанте и её многолетними партнёрами по сцене и друзьями, а также молодыми, но уже широко известными в Латвии и за её пределами звёздами.

Самые красивые произведения мировой классической музыки исполнят контратенор Сергей Егерс – один из ярчайших исполнителей барочной музыки в Латвии, выдающийся композитор и органист Айварс Калейс, который неоднократно выступал в таких далеких странах как Австралия, США и Канада и уже несколько раз был удостоен чести выступать с сольным концертом в Соборе Парижской Богоматери, а также любимец взыскательной немецкой публики, эмоциональный и виртуозный пианист Андрей Осокин, лауреат самых престижных международных конкурсов.

Следуя одной из главных целей Фонда Инессы Галанте – давать путёвку в жизнь талантливым молодым исполнителям, наравне с выдающимися музыкантами в концерте примут участие юные восходящие звёзды – победители конкурса Таланты Инессы Галанте.

Особую рождественскую атмосферу создаст хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романа Ванагса.

Ставший уже рождественской традицией концерт классической и духовной музыки «Инесса Галанте и друзья. Рождественская прелюдия» состоится в Рижском Домском соборе 16 декабря в 19.00.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.