На рижском фестивале А Cappella выступят The Swingles

Ежегодный фестиваль «А Cappella» пройдет в Риге с 20 по 22 октября. Фестиваль предлагает на своих концертах познать разновидность жанра «а капелла» через разнообразные проекты музыки и знакомит всех с яркими латвийскими и мировыми исполнителями. 20 октября в концертном зале Palladium в рамках фестиваля выступит вокальная группа «The Swingles», сообщает портал balticevents.info.

The Swingles - один из вокальных ансамблей мира, в творческом багаже которого более тысячи высококлассных аранжировок музыкальных произведений.

Исторически группа связана с легендарным ансамблем «The Swingle Singers», лауреатом пяти Grammy, созданным в 60-х годах прошлого века.

«The Swingle Singers» мастерски исполнил фуги Баха в необычных аранжировках, завоевав мировую известность. И, хотя сменились поколения, «The Swingles» продолжает лучшие традиции своих предшественников, создавая аранжировки с особой виртуозностью и звучанием, исполняя музыку самых различных жанров.

«Выступление «The Swingles» является одним из самых ярких событий рижского фестиваля «А Cappella». В программе фестиваля этого года предусмотрено несколько знаменательных гостей с уникальными и новаторскими музыкальными проектами.

Цель фестиваля - показать креативные и прогрессивные идеи, и дать положительный импульс общему развитию вокальной музыки в Латвии», -

рассказывает главный продюсер фестиваля Гунтис Циминьш.

Билеты на концерты фестиваля доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о фестивале: www.rigasacappellafestivals.lv.