«Сплин» выступит в Риге с концертной программой «The best»

11 февраля в «Арена Рига» с большим концертом выступят легенды русского рока, вестники питерской меланхолии и главные российские музыкальные философы — группа «Сплин». В программу «The best» войдут лучшие песни из разных альбомов, начиная с «Пыльной были» и заканчивая «Ключом к шифру».

За годы годы музыкальной карьеры группа выпустила 14 альбомов.

Их песни любят за особую лирику и только «Сплинам» характерную атмосферу.

«Выхода нет», «Орбит без сахара», «Линия жизни», «Романс», «Прочь из моей головы» - эти и многие другие хиты сразу же после выхода занимали верхние строчки музыкальных чартов. Их знают и любят не только поклонники группы, но и те, кто лишь случайно услышал эти песни.

С такой программой группа «Сплин» выступает в Риге впервые. Только хиты, только the best!

Все избранное и лучшее в традиционно душевном исполнении — как будто все происходит на кухне, а не перед тысячами зрителей. Концерт обещает быть по-настоящему эмоциональным, не пропустите!

Группа традиционно порадует поклонников живым исполнением, а световое сопровождение не оставит равнодушным искушённых ценителей концертных шоу.

В программе прозвучат песни, которых давно не было слышно на концертах группы «Сплин». Какие именно — узнаем 11 февраля в «Арена Рига».