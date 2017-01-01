У организаторов «Евровидения» на Украине нашли нарушения почти на $17,6 млн

Государственная аудиторская служба Украины нашла нарушения в документах у организаторов музыкального конкурса «Евровидение», который прошел в Киеве в мае 2017 года, на сумму 468 млн гривен ($17,6 млн), сообщается на сайте учреждения.

Проверка проводилась в «Национальной общественной телерадиокомпании Украины», которая была организатором конкурса. Всего на проведение мероприятия было потрачено $19,6 млн.

«Євробачення - 2017». Результати ревізії

При этом сумму в $17,6 млн потратили с нарушениями в документах и тендерах. Была обнаружена незаконная растрата на $324 тысячи и предотвращена растрата $105 тысяч.

Сумму в $9,4 млн вообще не удалось отследить, так как эти деньги перечислили зарубежным компаниям.

Некоторые подрядчики «Евровидения», как выяснила проверка, мошенничали на тендерах. Одно предприятие сначала выиграло тендер на установку металлодетекторов на конкурсе и только потом их закупило. При этом телерадиокомпании Украины их поставили по завышенным ценам.

Проверка проводилась с 8 мая по 16 августа по поручению премьер-министра Украины Виктора Гройсмана. Материалы проверки переданы правоохранительным органам страны.

Исполнительный продюсер «Евровидения» на Украине Павел Грицак сказал, что аудиторская служба искажает действительность. Он сказал, что все тендеры по конкурсу проводили законно, а некоторые из указанных расходов не относятся напрямую к национальной телерадиокомпании.

«Евровидение» проводилось на Украине в мае 2017 года. Финал конкурса состоялся 13 мая. Победу в нем одержал португалец Салвадор Собрал. Сообщалось, что на конкурс было продано более 60 тысяч билетов, а в Украину приехали до 20 тысяч иностранцев.