Григорий Лепс выступит в Риге с большим сольным концертом

7 марта на сцене «Арена Рига» с большим сольным концертом выступит один из самых любимых и востребованных российских артистов Григорий Лепс.

В музыке и на сцене, как и в любой другой профессии, есть ремесленники и творцы. И в этом сравнении нет ничего уничижительного: просто кому-то от Бога дан великолепный голос, кому-то - сражающее наповал обаяние, кому-то - удивительное чутье, помогающее манипулировать публикой.

Григорий Лепс, в отличие от многих популярных исполнителей, превращает каждую песню в настоящий шедевр, вкладывая в каждую ноту, в каждое слово весь свой невероятный талант, безграничный темперамент, недюжинную силу и бесконечную нежность.

Именно поэтому каждая песня в его исполнении, едва зазвучав на радио, становится хитом и неизменно собирает урожай всевозможных музыкальных наград и премий.

Потому с таким нетерпением ждут слушатели его новых работ - песен и клипов. Все без исключения его концерты проходят с неизменными аншлагами.

Ведь, слушая Лепса, зрители не просто забывают о своих горестях и проблемах, они заряжаются энергией этого удивительного артиста и возрождаются к жизни, любви и творчеству!