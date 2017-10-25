«Руки вверх» в Риге: шесть тысяч зрителей на дискотеке 90-х

25 октября в «Арене Рига» прошел долгожданный концерт, пожалуй, самой популярной группы 90-х годов - «Руки вверх». Музыканты и танцоры во главе с Сергеем Жуковым на протяжении двух часов вызывали у тысяч латвийцев слезы ностальгии, восторженные танцы и желание воссоздать атмосферу дискотек 20-летней давности.

Творчество группы «Руки вверх» знает практически каждый житель постсоветского пространства от 20 до 40 лет. Как говорит сам Сергей Жуков, на его песнях выросло уже три поколения людей. Именно они, самые преданные поклонники, посетили юбилейное выступление в «Арену Рига».

Похоже, дети 90-х пришли на концерт не только вспомнить свою молодость, ощутить ностальгию, встретиться с друзьями и потанцевать, но и воссоздать атмосферу дискотек начала нулевых.

Нескончаемые очереди за спиртными напитками, многочисленные конфликты на повышенных тонах, толкающиеся, агрессивные и не всегда твердо стоящие на ногах - латвийцы отрывались, как могли, под аккомпанемент любимой группы. Не обошлось и без потасовок, на которые оперативно реагировали охранники мероприятия.

Со сцены звучали лучшие хиты за 20-летнюю карьеру легендарного коллектива: «Студент», «Алешка», «Он тебя целует», «18 мне уже», «Уходи», «Когда мы были молодыми» и многие другие.

Стоит ли говорить, что переполненный зал скандировал слова песен, танцевал без устали и просто срывал голоса от впечатлений.

По официальной информации в этот вечер в «Арене Рига» собралось шесть с половиной тысяч людей. Зрителей со «стоячими» местами было настолько много, что они физически не помещались на танцполе, поднимаясь на второй ярус, где разместились люди с «сидячими» билетами.

В проходах вынужденно собирались целые группы «счастливцев», желающих увидеть происходящее на сцене, образовавшие живые преграды для сидячих в креслах.

Надо отдать должное лидеру группы - общение с публикой было настолько теплым, что многие неприятные впечатления были сглажены его умело построенными диалогами и призывами. Помимо проникновенных монологов, где-то в середине выступления Сергей организовал флешмоб, во время которого вся шеститысячная толпа повторяла за ним простые движения руками.

Под одну из лиричных песен весь зал загорелся сотнями телефонных фонариков, создавая интимную атмосферу светлой грусти.

Интересно, что после двухчасового живого концерта «Руки вверх», многие не спешили домой, снова выстраиваясь в очереди к барам.

«Для вас этот концерт не закончится сейчас, ведь вы будете слушать нашу музыку в машинах, на своих компьютерах дома. Не жалейте голоса, танцуйте, чтобы завтра еле-еле вставать, отдыхайте. Будьте всегда молодыми», -

напутствие Жукова нашло живой отклик в умах гостей концерта.

После концерта Сергей разместил в своем микроблоге Instagram видео с концерта и посвятил латвийским поклонникам слова благодарности.

«Рига, это было какое-то волшебство! После небольших клубов- сразу 6,5 тысяч человек на Арене Рига!!! Незабываемо!!! Спасибо вам за все!», -

написал лидер «Руки вверх».

Зрители также публиковали снятые на телефон моменты, попутно делясь эмоциями:

Рига🙌 #РукиВверх #рукивверх20лет A post shared by Группа "Руки Вверх!" (@rukivverh_official) on Oct 25, 2017 at 12:40pm PDT

25.10.2017 tas bija emocijām un atmińām bagāts vakars ❤️ vēl šorīt emocijas sit augstu vilni atceroties vakardienu un skatoties video ❤️❤️ #спасиборукивверх #рукивверх20лет #РукиВверх #сергейжуков #самыелучшие ❤️❤️❤️#рига A post shared by Sintija Z (@kapriizaa_princese) on Oct 26, 2017 at 1:38am PDT

6 500 людей вчера взорвали танцпол в Arēna Rīga😍🙌🙌🙌💥#рукивверх #юбилейныйконцерт A post shared by DIANA HARKEVICHA💃 (@d.harkevicha) on Oct 25, 2017 at 10:32pm PDT

📀💿💾 A post shared by Андрей Гамаюнов (@a.gamajunov) on Oct 25, 2017 at 2:37pm PDT