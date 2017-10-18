Латвийская певица Елена Матуле на польском «Голосе» отправила соперников в нокаут

Латвийская певица успешно прошла очередной этап конкурса и уже в ближайшие выходные выступит в прямом эфире польского телевидения.

28 октября в эфир вышел эпизод музыкального шоу «The Voice of Poland» под названием «нокауты». В нем участники каждой команды соревновались между собой за четыре места в следующем туре.

На старте в каждой команде было по семь человек. Каждый из них выходил и исполнял сольный номер. Первые четыре участника занимали специальные кресла в зале.

Остальные три могли попасть в кресло — и в следующий этап конкурса — только если тренеры решали, что их исполнение было лучше, чем какое-то из тех, что прозвучали раньше. В конце эпизода трое участников из каждой команды покинули шоу.

Елена Матуле выступала последней из своей команды и исполнила песню авторства Авичи «Addicted to You».

Перед выступлением ведущий представил ее как «живую рекламу Латвии на миллион долларов».

Услышав пение Елены, тренеры быстро и единогласно решили, что она достойна занять одно из кресел.

O proszę! Ładnie zaczyna się wieczór z koncertu w "12 on 14 Jazz Club" #jazz #music #love #krzysztofdystrio A post shared by Jelena Matula (@jelena_matula) on Oct 18, 2017 at 11:38am PDT

Почти все переживания остались за кадром, но вот что о них рассказывает сама певица: «Когда песня «Addicted to You» только появилась, я её слушала с грустью — мои голосовые связки были в плохом состоянии, и я многого не могла спеть. Совсем забыла о ней, но она вернулась ко мне вовремя, и я очень рада.

В предыдущих турах нас, участников, приглашали в съемочный зал перед самым выступлением, а на нокаутах мы из-за сцены смотрели выступления всей команды. Это, конечно, добавило волнения.

Но мне удалось спеть так, что у тренеров не было сомнений, что я должна пройти дальше».

Зрители не увидели этого в эфире, но на съемках тренер Анджей Пясечны, который на слепых прослушиваниях не повернул свое кресло к Елене, после нокаута не скупился на комплименты, в том числе назвал ее царицей Еленой — за то, как наша артистка держится на сцене.

Следующие этапы «The Voice of Poland» будут транслироваться в прямом эфире. Уже 4 ноября Елена Матуле вновь поднимется на сцену польского «Голоса».