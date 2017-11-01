Apocalyptica в Риге: мощный рок-концерт с «Метлой» и сочными звуками виолончели

1 ноября в «Арене Рига» прошел концерт легендарного финского метал-квартета Apocalyptica. Группа устроила музыкально-световое шоу, исполняя легендарные хиты Metallica и свою собственную музыку. Драйв и эмоции, выдаваемые музыкантами, с первых композиций завели полный зал, заставляя кричать и срываться со своих мест от восторга.

В свое время именно программа Apocalyptica plays Metallica by Four Cellos прославила четырех виолончелистов из Финляндии. Сейчас,

20 лет спустя, музыканты исполнили мечты своих поклонников, вернувшись с большим гастрольным туром и дав возможность всем желающим увидеть эффектное шоу и услышать старую добрую «Метлу» в уникальной аранжировке.

Выступление Apocalyptica в Риге, ожидаемо, произвело фурор. Публика то и дело вскрикивала от накала эмоций, зал наполнялся аплодисментами и многочисленными «козами», самые смелые танцевали прямо на своих местах и, конечно, все пели легендарные хиты металистов.

Фронтмен коллектива Эйкка Топпинен много общался с публикой на английском, рассказывая о творческом пути и признаваясь в любви Риге.

В зале создалась камерная атмосфера и через некоторое магия гипнотизирующих звуков захватила внимание зрителей полностью.

Интересно, что концерт посетили не только истинные поклонники направления метал, но и люди из совершенно разных слоев населения - от томных представительниц прекрасного пола и элегантных мужчин в стиле «кэжуал» до солидных семейных пар.

Кроме великолепной музыки, атмосферу создавали всевозможные световые эффекты за спинами команды.

На установленных экранах разливались красочные всполохи света, двигались часовые механизмы, оживали картины, вспыхивали искры костров и фонтаны орнаментов.

Каждая новая песня сопровождалась соответствующим теме фоном и светодинамикой.

In the spotlights 🔦 📸 by @highwaystar_101 - Apocalyptica HQ Публикация от Apocalyptica (@apocalypticaofficial) Ноя 1 2017 в 8:58 PDT

Образы музыкантов были подобраны также скрупулезно: стильные прически, готический макияж, продуманные костюмы, подчеркивающие отличную физическую форму.

#apocalyptica #arenariga #riga #huawei Публикация от Dmitrijs Skribis (@dskribis) Ноя 1 2017 в 11:25 PDT

Вторая часть выступления превратилась в мощный рок-концерт: зрители не смогли усидеть на своих местах и вплотную обступили сцену. Долгожданный момент единения с музыкой, драйвом и невероятной энергией музыкантов настал!

#apocalyptica #arenariga #metallica Публикация от Natalia Lazovska (@natalia.lazovska) Ноя 1 2017 в 3:52 PDT