115 минут Славы. Рэпер Гнойный выступил в Риге

«У меня в райдере был рэпер Джонни Бой. Он здесь?», — покачивается на сцене долговязый сутулый парень в очках-авиаторах на пол-лица, бутылкой пива в руках и немного дурацкой стрижкой, просящей панчей про «твою чёлку». Это новый король рэпа MC Гнойный aka Слава КПСС, ему 27 лет и сегодня он выступает в Риге. Антихайп!

Концерт был никакой. Но все в порядке, «отличный концерт», «яркое шоу» и «потрясающее выступление» — стыдные категории в парадигме «антихайпа» (никто не говорил, что пост-ирония — это просто). Да и потом, кого вообще всерьез волнует музыкальное творчество Славы КПСС?

Панк и нигилист, интеллектуал, лучший батл-рэпер Руси, мастер выдачи дефекта за эффект с абсурдистским чувством юмора, ставящим обывателя в тупик: антихайп и канал СТС;

«лучше сдохну [досадным] ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой» и фото с Киркоровым; андеграунд и солидные гонорары. Да, он издевается.

А еще он записывает какие-то песни, «диссы» и даже альбомы.

Но эти две сотни людей сегодня собрали не хиты Славы. Таких нет, и вряд ли будут. И уж точно не творчество человека по имени Замай, его постоянного сателлита.

«П***р [оскорбительная характеристика человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией] Гнойный!», «Слава СТС!», «Оксимирон!», — вот, что скандирует пьянеющая толпа. «Н***й [к черту] «Олимпийский» (крупнейшая концертная площадка в Москве, где на днях с аншлагом выступил Oxxxymiron, — прим. авт.).

«Черная Пятница»! Антихайп!», — вторит им Слава КПСС со сцены Melnā Piektdiena.

Цинизм. Сарказм. Глумление. Все оттенки иронии и атмосфера веселой ненависти.

И любопытство, конечно. Ведь это тот самый чувак с того самого баттла.

Баттла, который для Оксимирона стал трудным, но лишь этапом, а для Славы КПСС — вершиной карьеры. И он пьет свою славу до самого дна как белое игристое.

Ведь так молод и актуален, как сегодня вечером, он не будет уже никогда. Антихайп!

P.S. Это была победа без Боя, — Джонни так и не вышел.