ВИДЕО: Prāta Vētra исполнила лучшие хиты и блеснула чувством юмора на российском ТВ

Латвийские музыканты из коллектива Prāta Vētra (Brainstorm) известны не только в Латвии. В соседних странах у них тоже немаленькая армия поклонников, которые приходят на концерты, следят за творчеством группы и не пропускают ни одной передачи с участием кумиров. Накануне рок-группа побывала на «Квартирнике у Маргулиса» на телеканале НТВ, где исполнила несколько своих хитов и в очередной раз блеснула особенно тонким чувством юмора.

На выступлении группы собралась целая студия поклонников, которые пели и танцевали вместе с музыкантами.

Лидер группы Ренарс Кауперс рассказал о первой песне Prāta Vētra, истории их названия, лучших латвийских музыкантах и особенном подарке для Мика Джаггера.

Во время передачи выяснилось, что Ренарс играет на гитаре со снятой нижней струной. Сам музыкант говорит, что свои лучшие ранние песни написал на гитаре, на которой вообще не хватало двух струн.

После появления видеозаписи с квартирником Prāta Vētra на Youtube, на музыкантов буквально посыпались комплименты.

«Неожиданно крутой квартирник. В смысле не ожидал что так зацепит квартирник с brainstorm. Круто», «Отличный квартирник, спасибо огромное! Они чудесные! Смотреть их и слушать - это всегда счастье!»,

«Удивительная органика и пластичность Ренарса, голос с легким прибалтийским акцентом, а главное - его обаяние и тексты. Всегда видно, когда через человека проходит LOVE к окружающим. Рок-н-ролл жив!»,

«Обалденно!!! Песни слышал, а сейчас открыл для себя группу и конечно Ренарса!!! Какая лёгкость общения, голос великолепный без фанеры да и песни отличные», «Классный выпуск! Скоро на их концерт орать Скользкие улицы», «Круто , красавцы», «Ух ты! Уже второй раз, получается, переслушиваю «Квартирник у Маргулиса», вчера вечером смотрела в первый раз. Благодарю Ренолдса за раскрепощенность, не граничащую с развязанностью и, конечно, за песни! Во многом группу связывает обаяние солиста! И это хорошо!», - написали под видео восхищенные комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранена - Прим. ред.).