Рэпер Дидди потребовал называть его Любовью

«Я решил снова поменять свое имя. Просто я не тот, кем был раньше, я изменился. Так что мое новое имя — Любовь, или Брат Любовь», — подчеркнул Комбс, отметив, что это очень важная новость.

Хип-хоп-исполнитель подчеркнул, что «не будет отвечать людям, которые обратятся к нему по имени Дидди, Паффи или Пафф Дэдди».

I decided to change my name again!



My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG— Sean Diddy Combs (@diddy) November 4, 2017