Какие страны примут участие в конкурсе «Евровидение-2018»?

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2018 в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе и Украина. Список опубликован на официальном сайте.

Также представлен также логотип конкурса, напоминающий морскую раковину, и официальный девиз – «Все на борт!».

Как заявляют организаторы,

он должен напоминать об особом местоположении Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Конкурс пройдет в Лиссабоне в мае 2018 года.

В числе стран-участниц названы Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.