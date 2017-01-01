Лучшие блюзмены Латвии выступят на фестивале «Bildes 2017»

Концерт будет вести Янис Букумс, и на концерте выступят «Big Eye Bee», Айнарс Пуполс и «Blues», Янис Ванадзиньш, «The Blues Gang», «Vocada», «Lavrix Blues Band», Иева Какуле и «B.B.Max Band», «RMO Trio», Вячеслав Митрохин, Иева Сутугова, «Exiled in Brussels», «Rahu the Fool» и др.

Трудно представить блюз-концерт «Bildes»» без крестного отца Латвийского блюза Яниса Ванадзиньша. Он будет присутствовать и на этот раз, и, как всегда, решил приготовить какой-то новый сюрприз.

«Меня радует, что история блюз-концертов «Bildes» исчисляется годами. На этот раз я представлю смешанный проект. А именно, самым популярным является блюзрок, который прогремел с успехом по всей Европе.

Но начинающие в блюзе, как правило, говорят - какой же это блюз, где играют по нотам. Это традиция европейской музыки, поэтому иногда это происходит слишком точно. Настоящий же блюз – «dirty», где случается и не попадать в нужные ноты. Поэтому у меня будет состав, в котором кроме гитары будут такие инструменты, как контрабас и скрипка. Такая «легкая артиллерия».

FOTO: Dainis Ozols

В основном же на концерте будет «тяжелая артиллерия», поэтому я и предложу что-то другое. И будет также моя новая вокальная симпатия – певица Лива Древиня. Я ее высоко ценю, хотя мы вместе работаем всего пару месяцев. Я ее встретил в Лиепае, выступая с концертом в клубе «Fontaine Palace».

Мы представим несколько музыкальных сюрпризов. Но особенно хотелось бы подчеркнуть то, что на этих концертах появляются новые талантливые музыканты. Это меня радует больше всего, так как доказывает, что я жизнь прожил не напрасно",

- рассказал Ванадзиньш.

С одним из своих новых проектов «RMO Trio» выступит Оскар Столсе - Семеровс, ранее известный как участник, игравший на губной гармонике в составе «Latvian Blues Band», он, совместно с джаз-фанк группой «Very Cool People» и с другими музыкантами проявил себя как как прекрасный вокалист в стиле «блюз».

Самыми необычными участниками фестиваля наверняка будут исполнители несколько хулиганистого фолкблюза «Rahu the Fool» с Петером Нарубиным на переднем плане.

FOTO: Dainis Ozols

"На «Bildеs» мы выступим во второй раз и ждем это с нетерпением. В группе после выступления на фестивале в прошлом году несколько изменился состав. Теперь на контрабасе играет девушка – студентка музыкальной Академии Эвита Бамбане. На концерте будем исполнять как свою музыку, так и знакомые блюзы в старом полуакустическом стиле, ориентированные в сторону музыки «jugband» и «ragtime». Мы отличаемся от сегодняшнего обычного блюза и блюзрока.

У нас также есть такой необычный инструмент, как стиральная доска! Я сам играю на более обычном инструменте – гитаре. Когда-то родители повели меня на концерт блюза «Bildеs» именно потому, что я учился играть на гитаре.

Мне очень понравился блюз, и каждый год я ждал именно концерт «Bildеs» Тогда в этих концертах начали играть уже некоторые из моих друзей, а сейчас я уже сам на этой сцене со своими друзьями. Это прекрасное мероприятие, где встречаются свои. Для некоторых может быть блюз ассоциируется только со старыми дядечками, но видишь, теперь играем блюз мы – молодые парни и девушки", - поделился музыкант.

Концерт блюза в этом году вообще обещает быть богатым на сюрпризы, так как на нем попробует свои силы в этом жанре певица Иева Сутугова, совсем необычный проект «Exiled in Brussels» предложат настоящие европарламентарии вместе с Робертом ЗилeиКарлом Бумейстером, а Вячеслав Митрохин обыграет в стиле «блюз» бессмертные мелодии «битлз».

Фестиваль «Bildes» проходит в этом году с 5 по 25 ноября. В целом, есть возможность посетить девять концертов, которые пройдут в четырех местах в Риге – в музыкальном клубе «Kaļķu vārti», в концертном зале Spīķeru, в Доме музыки «Дайле» и в Доме Конгрессов, а также 24 и 25 ноября посетить художественную выставку «Инструменты.Превращения» в фойе Дома Конгрессов.

Билеты на все концерты фестиваля можно купить в кассах «Biļešu paradīze» и на bilesuparadize.lv. С заявками на коллективное посещение и за дополнительной информацией о концертах просим обращаться в «Bilžu birojs», тел. 29282866, эл. почта bildes@bildes.lv.