Эротика, оружие и много крови. Группировка «Ленинград» выпустила провокационное видео

Самая скандальная российская группа «Ленинград» представила публике очередную музыкальную короткометражку, наполненную глубоким смыслом и оригинальными зарисовками. Александр Паль, в роли крутого парня, грабит банк, после чего наслаждается последней в своей жизни роскошной вечеринкой.

Кинорежиссером клипа «Вояж» стал Илья Найшуллер.

Главный герой осуществляет свою заветную мечту. Ограбив банк, он наслаждается красивой жизнью: девушки, джакузи, шампанское, салоны, яхта, дорогие костюмы, купюры - все это в неограниченном количестве.

Но все когда-нибудь заканчивается, и насколько яркой и искрящей была вспышка эйфории, настолько печален финал. Впрочем, смотрите сами: