ФОТО: Hurts снова сделали «больно» латвийским девушкам

9 ноября в переполненной «Арене Рига» прошло выступление одной из самых романтичных и меланхоличных британских групп современности Hurts.

Несмотря на то, что свойственная Hurts глянцевая меланхолия выглядят сегодня несколько старомодно, музыканты продолжают собирать полные залы по всей Европе, и рижская «Арена» не стала исключением.

Значительную часть зрителей, ожидаемо, составили представительницы прекрасного пола. Девушки разных возрастов сопереживали героям композиций, улыбались, радовались и грустили вместе с фронтменом Тео.

Музыканты осчастливили рижан своим выступлением, на котором кроме новых песен с вышедшего в сентябре альбома Desire, сыграли всем известные хиты Wonderful Life, Better Than Love, Miracle, Blood, Tears & Gold, Stay и другие композиции с предыдущих альбомов.

Как всегда продуманная сценография, световые спецэффекты и оригинальные лайв-версии песен создали особое настроение.

К завершению концерта зрители танцевали и пели вместе с вокалистом, произнесшим со сцены: «Мы приехали в Ригу, чтобы заставить вас танцевать!». Публика ничуть не сопротивлялась, вставая со своих мест, качаясь в такт и освещая зал тысячами фонариков.

Смотрите, как это было!