В Риге пройдет концерт «25 песен о любви» группы Da’Ba

Участник шестого сезона шоу «Голос», известный в Латвии как лидер группы Da’Ba – Александр Казаков выступит со своим концертом 7 декабря в концертном зале Дома Москвы.

В новом сезоне шоу «Голос» Александр Казаков успешно прошел слепое прослушивание, попал в команду Димы Билана и покорил зрителей своим удивительным вибрато, харизмой и оригинальным репертуаром.

Благодаря телевизионному проекту с Александром познакомилось огромное количество зрителей, многие из которых не смогли не влюбиться в его особое теплое и искреннее исполнение.

7 декабря, в рамках концерта группы, будут исполнены бессмертные композиции А. Вертинского, Б. Окуджавы, М. Бернеса. Зрителей также ждет особый творческий подарок от Александра и группы Da’Ba – исполнение авторских музыкальных композиций, пропитанных любовью и добротой.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu Serviss.

Состав участников концерта:

Александр Казаков (Aleksandrs Kazakovs) - вокал, ак. гитара, эл. гитара, песни; Владимир Владимир Болгарь (Vladimirs Bolgars) - клавишные; Александр Приваленков (Aleksandrs Privalenkovs) - басгитары; Виктор Треийс (Viktors Treijs) - ударные; Михаил Крегерс ( Mihails Kregers) - бас; Алиса Климанская (Alisa Klimanska) - флейта; Инга Держникеле (Inga Deržnikele) — скрипка.