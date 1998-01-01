Исполнитель хита Despacito Луис Фонси выступит в Риге

22 ноября в 20:00 в «Арене Рига» в рамках мирового турне выступит Luis Fonsi с программой Love+Dance. Рижанам и гостям города представится уникальная возможность увидеть и услышать обладателя титулов «Певец года» и «Горячий романтик», кумира миллионов и исполнителя песни с рекордным количеством просмотров на YouTube, популярного латиноамериканского исполнителя мега хита «Деспасито», Луиса Фонси. Специальным гостем концерта станет группа «MUSIQQ».

Автор песен, исполнитель, продюсер, лидер топ позиций Биллборд Топ Латин и Латин Поп чартов и его творчество стремительно покоряют все большее количество стран мира.





Любовь Луиса к музыке родом из детства, где стартовой точкой в мир творчества стала группа «Биг Гайз», один из участников которой далее продолжил свою карьеру в популярной группе NSYNC.

Трамплином в профессиональную музыкальную карьеру послужило обучение в Университете Флориды, где Луис обучался вокалу. Там же он получил возможность профессиональной студийной записи.



В 1998 году вышел его дебютный альбом Comenzare, который в один миг занял топ позиции чарта Биллборд Топ Латин и покорил Латинскую Америку.





Луис Фонси выступал с такими известными исполнителями как Кристина Агилера, Бринти Спирс, и совсем недавно с Джастином Бибером в мировом победоносном шествии хита «Деспасито».

В 2009 году Луис Фонси выступал на церемонии вручения Нобелеской премии мира Президенту Бараку Обаме.В 2017 году песня Луиса Фонси с участием Daddy Yankee «Деспасито» бьет все исторические рекорды по популярности и количеству просмотров на YouTube, достигнув цифры в 3.8 млрд.

Билеты в продаже на bilesuserviss.lv.