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Хотите ощутить атмосферу приближающегося Рождества? Смотрите новый клип Sia

korrespondent.net
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Фото: Кадр из видео Youtube

Австралийская певица Sia выпустила рождественский клип на песню на песню Santa's Coming For Us. Ролик за несколько часов собрал почти 800 тысяч просмотров на YouTube-канале исполнительницы.

Композиция клипа войдет в будущий альбом певицы Everyday Is Christmas, который будет включать рождественские и праздничные песни, написанные лично Sia и продюсером Грегом Керстином.

Sia - австралийская исполнительница, а также автор песен в стилях джаз и поп. За свою карьеру она была пять раз номинирована на премию Grammy, четыре из которых - за композицию Chandelier.

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