Хотите ощутить атмосферу приближающегося Рождества? Смотрите новый клип Sia

Австралийская певица Sia выпустила рождественский клип на песню на песню Santa's Coming For Us. Ролик за несколько часов собрал почти 800 тысяч просмотров на YouTube-канале исполнительницы.

Композиция клипа войдет в будущий альбом певицы Everyday Is Christmas, который будет включать рождественские и праздничные песни, написанные лично Sia и продюсером Грегом Керстином.

Sia - австралийская исполнительница, а также автор песен в стилях джаз и поп. За свою карьеру она была пять раз номинирована на премию Grammy, четыре из которых - за композицию Chandelier.