ВИА «Пламя» выступит с лучшими хитами в Риге

27 марта легендарный и всенародно любимый ансамбль ВИА «Пламя» приглашает старых друзей на душевную встречу в Доме Конгрессов. В первый месяц весны «Пламя» прогонит холода и согреет сердца поклонников ласковым ностальгическим теплом.

«Снег кружится», «Не надо печалиться», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду» - песни, которые знала, любила и пела вся огромная страна.

Эти шлягеры актуальны до сих пор, они живут в сердцах поклонников, постоянно звучат на радио и ретро дискотеках. Но, согласитесь, гораздо приятнее услышать любимые песни не в записи, а на живом концерте и хотя бы на часок вернуться во времена своей юности!

«Пламя» возгорелось из «Самоцветов». Вокально-инструментальный ансамбль был создан в 1975 году музыкантами-единомышленниками из популярных в то время «Самоцветов». Эти артисты до сих пор составляют ядро коллектива, а руководит ансамблем Народный артист России Сергей Березин.

«Пламя» сразу заняло прочное место на эстраде того времени. Всего было выпущено более 25 миллионов копий пластинок с «Пламенными» песнями.

Ансамбль бессчетное число раз становился лауреатом всевозможных конкурсов и обладателем различных премий, в том числе: ордена «За честь и достоинство» и почетного звания «Легенды российской эстрады».

Эстрада 70-80-х годов прошлого века сильно отличалась от современной: в те времена мелодии и тексты песен были совсем иными. Молодые люди и девушки пели о верной дружбе, чистой возвышенной любви, жизнеутверждающем оптимизме. Особой романтичностью и лирикой отличались песни ВИА «Пламя».

На концерте любимого ансамбля те, чья юность выпала на семидесятые-восьмидесятые, отправятся в незабываемое ностальгическое путешествие, вспомнят первую любовь, студенческие стройотряды, жаркие споры и песни у костра. Для тех, кто не застал то время, — это уникальная возможность ощутить атмосферу неповторимой и насыщенной музыкальной эпохи.

«Пламя» не угасает, горит ярко и весело, и, как много лет назад, продолжает дарить зрителям радость встреч с любимыми песнями.

Каждое выступление ВИА – это талантливая режиссерская работа и уникальный подход к сценарию концерта. Это яркое музыкальное действо, которое завлекает с первых аккордов, наполняет сердца слушателей теплом и заставляет забыть обо всем плохом. На такие концерты надо приходить всей семьей, чтобы в душевной компании петь вместе с музыкантами большим дружным хором!