Россиянка выиграла «Детское Евровидение»

14-летняя Полина Богусевич из Москвы выиграла песенный конкурс «Детское Евровидение — 2017», прошедший в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка выступила с песней «Крылья», набрав 188 баллов. Второе место занял юный певец из Грузии Григол Кипшидзе со 185 баллами.

В 2017 году «Детское Евровидение» прошло под девизом «Сияй ярко».

Полина учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте «Голос. Дети», а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери» в Македонии.

Международный детский музыкальный конкурс «Евровидение» проходит с 2003 года. В нем принимают участие музыканты от 10 до 15 лет.