В Риге выступит легендарная группа «Воскресение»

Событие, которого все ждали — 15 апреля в Доме Конгрессов «Воскресение» даст уникальный концерт! Нынешний состав группы выйдет на сцену вместе с Евгением Маргулисом и специальным гостем - Михаилом Клягиным, чтобы исполнить все лучшие песни, написанные вместе и по отдельности за сорок лет.

«Воскресение» - это символ эпохи, легенда, почти миф. Их песни знают даже те, кто ещё не родился в момент возникновения группы. Без малого 40 лет они без труда собирают полные залы, но остаются равнодушны к собственной славе.

Их музыка — это смесь арт-рока, блюза, кантри и рок-н-рола, а состав группы — сплошь яркие индивидуальности.

Концерты «Воскресения» с Евгением Маргулисом – явление уникальное. За свою долгую историю легендарная московская команда со своим бессменным лидером Алексеем Романовым пережила взлеты и падения, полный распад и триумфальное возрождение. Но главное то, что Романов и Маргулис всегда оставались друзьями, вне зависимости от того, вместе они играли или порознь.

О том, что творят «воскресенцы» на своих живых концертах ходят легенды. Это всегда абсолютно домашняя атмосфера, где каждый чувствует себя в гостях у друзей-музыкантов.

15 апреля нас ждет такая же дружеская вечеринка: нынешний состав «Воскресения» (Алексей Романов - гитара, вокал, Алексей Коробков - барабаны, Юрий Смоляков - клавишные, бэк-вокал) выйдет на сцену вместе с Евгением Маргулисом (бас, вокал) и специальным гостем - Михаилом Клягиным (гитара). Они будут петь песни, написанные вместе и по отдельности за сорок лет.

Будет ли эта история иметь продолжение — не знаем. Но эти полтора-два часа (или сколько пойдет) вам точно будет хорошо. Вот такое «Воскресение»!