Джеймс Блант весной выступит в Риге

20 мая в рамках мирового концертного тура «The Afterlove Tour» в «Арена Рига» выступит британский музыкант Джеймс Блант - автор супер хитов «You're Beautiful» и «Goodbye My Lover». Продажа билетов начнется в пятницу 1 декабря в 10:00.

В марте 2017 года Джеймс Блант представил пятый студийный альбом «The Afterlove». За выпуском альбома последовало мировое турне, которое началось в октябре 2017 года.

Это первый концертный тур Джеймса Бланта после масштабного турне «Moon Landing Tour», в рамках которого в течении двенадцати месяцев состоялось более 140 шоу по всему миру. Альбом «Moon Landing» неоднократно получал статус платинового.

Новый альбом выдержан в стилистике предыдущих дисков Джеймса Бланта — это все та же романтичная музыка с оттенком грусти в стиле поп-рок. Однако, в некоторых треках Джеймс предстает в новом свете.

Свойственная ему пикантная чувственность и самоирония сочетается со свежим музыкальным взглядом других талантливых артистов, которые приняли участие в записи альбома.

Вместе с Джеймсом над диском работали: Эд Ширан, вокалист «OneRepublic» Райан Теддер, Эми Ведж, Джонни Макдэйд, Стефан Моккио и MoZella.

Мировую известность Джеймс Блант приобрел благодаря изысканно красивому синглу «You’re Beautiful», который стал настоящей музыкальной сенсацией.

Британский певец, музыкант и автор текстов продал более 20 миллионов копий своих альбомов и 12,8 миллионов синглов по всему миру.

Он неоднократно становился номинантом премии «Грэмми» и является лауреатом множества премий, в том числе: MTV, BRIT Awards, NME Awards, Wolrd Music Awards, Teen Choice Awards и др.