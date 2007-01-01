Современный Паганини: в Риге выступит скрипач Дэвид Гарретт

Несколько лет назад Дэвид Гаррет сыграл главную роль в биографической драме Бернарда Роуза «Паганини: скрипач Дьявола» и сочинил музыку к этому фильму. С тех пор американского музыканта немецкого происхождения так и называют «скрипачом дьявола».

Яркая харизма, эффектная внешность, виртуозное мастерство делают Гарретта неотразимым на сцене. Дэвид с одинаковым удовольствием выступает и перед прохожими на улице, и перед высшим обществом в лучших концертных залах мира вместе с ведущими дирижерами и оркестрами. Но основная его заслуга заключается в том, что классику он делает понятнее и ближе широкой публике, смешивая ее в зажигательный коктейль с рок и поп-музыкой, фольклором, джазом и кантри.

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Талант Дэвида проявился еще в детстве: подростком он начал выступать вместе с прославленными музыкантами – с британской скрипачкой Идой Гендель и американским дирижёром и скрипачом Иегуди Менухиным. В 14 лет Дэвид подписал контракт со звукозаписывающей компанией «Deutsche Grammophon Gesellschaft».

Музыкальное образование Гарретт получил в Нью-Йорке в Джульярдской школе. Причем учебу оплачивал самостоятельно, подрабатывая мытьём посуды и туалетов. Параллельно пробовал себя в качестве модели.

В 2007 году достижение Гарретта вошло в книгу рекордов Гиннеса: он исполнил знаменитую интермедию Римского-Корсакова «Полёт шмеля» за 66,5 секунд.

Примерно в то же время музыкант увлекся жанром кроссовер и начал исполнять рок в классических аранжировках.

Концертный тур «EXPLOSIVE – LIVE» стартовал в конце прошлого года и до сих пор собирает полные залы. В исполнении Дэвида поп-хиты «Purple Rain», «They Don’t Care About Us», «Viva la vida» приобрели новое интересное звучание, а его собственные композиции «Furious» и «Explosive» неизменно приводят публику в экстаз.

Сейчас на счету Гарретта 23 золотых и 16 платиновых альбомов в Гонконге, Германии, Мексике, Тайване, Бразилии, Сингапуре и других странах. Его последний диск «EXPLOSIVE» получил статус золотого в Германии и Австрии.