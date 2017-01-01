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Победителю Евровидения пересадили сердце

korrespondent.net/Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Салвадор Собрал 8 декабря перенес операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, медики больницы в Лиссабоне, где прошла операция, рассказали, что в настоящий момент певец восстанавливается.

Перед этим победитель Евровидения три месяца провел в госпитале в ожидании операции.

Доктор также сообщил, что Собрал хорошо перенес операцию, однако впереди певца ждет долгий курс реабилитации.

Кау уже сообщал наш портал, в сентябре состояние здоровья португальского певца Сальвадора Собрал, резко ухудшилось

Напомним, португалец последним из участников конкурса приехал в Киев и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства.

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