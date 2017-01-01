Ургант, Николаев и Дудь сняли банную пародию на хит «Розовое вино»

В программе «Вечерний Ургант» вышла пародия на главный российский музыкальный хит — «Розовое вино» рэперов Элджея и Feduk. По сюжету видеоклипа Иван Ургант, Александр Гудков и Feduk поют о посещении бани. В ролике они советуют Игорю Николаеву «не мешать алкоголь с парной», но тот не слушается и теряет сознание. Тогда Ургант просит сделать певцу искусственное дыхание, пишет Лайф.

После вопроса «Кто будет дуть?» в кадре появляется журналист, видеоблогер Юрий Дудь и возвращает исполнителя песни «Дельфин и русалка» к жизни. В конце клипа вся компания, которая до этого исполняла хит Feduk, начинает петь в караоке песню «Малиновое вино».

За двое суток пародия собрала на Youtube свыше 2,7 млн просмотров, 230 тысяч лайков и несколько тысяч восторжженных комментариев. По мнению большинства интернет-пользователей музыкальная студия Александра Гудкова сделала пародию круче оригинала.

Композиция «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk стала наиболее прослушиваемой песней в соцсети «ВКонтакте» в 2017 году — пользователи включали ее более 200 млн раз. Также в список самых популярных треков вошли песни «Тает лед» группы «Грибы», Despacito Луиса Фонси, «Рукалицо» Скруджи. Победители музыкальной премии VK Music Awards были объявлены 25 декабря, пишут «Известия».