Латвийская звезда «Голоса»: не разобравшись, откуда я, «посылали» домой на Украину

К успехам латвийских музыкантов в России мы уже успели привыкнуть. А Польша долгое время оставалась неизведанной территорией. Ситуацию изменила уроженка Резекне, певица с польско-русскими корнями Елена Матуле, которая попала в тройку лидеров польского телешоу «The Voice of Poland», покорив зрителей ярким темпераментом, артистизмом и мощным вокалом. Об особенностях польского шоубизнеса и перспективах своей музыкальной карьеры певица рассказала Русскому TVNET.

Елена с детства поет и играет на скрипке, за ее плечами — музыкальные школа и колледж в Резекне, образование педагога по джазовому и эстрадному вокалу, полученное в Риге, выступления в кабаре и караоке-барах с профессиональными бэндами, участие в телешоу «Голос Балтии». Польский для Елены – второй родной язык после русского. Поэтому, когда встал вопрос о том, в каком музыкальном конкурсе попробовать свои силы, выбор пал на «The Voice of Poland», аналог российского шоу «Голос». Для участия в конкурсе певица изменила звучание своей фамилии: в Польше она известна как Jelena Matula (по-польски matula — это «мамочка»).

Телепроект, завершившийся 24 ноября, собрал у экранов более двух с половиной миллионов зрителей и сотни тысяч просмотров в интернете. Елена пленила публику эмоциональным исполнением композиций Джесси Джей, Алиши Кис, Уитни Хьюстон и Джеймса Брауна. Но 11 ноября, день независимости Польши, оказался для латвийской певицы роковым: она выбыла из шоу, потому что поляки патриотично проголосовали за своего соотечественника.

«Многие говорили, что мое выступление было лучшим, и я должна была пройти в финал, но мнения бывают разные»

, — комментирует ситуацию Елена. Зато нашей певице удалось попасть в тройку лидеров, теперь в Варшаве ее узнают на улицах и подходят в магазинах: «Пани, мы вас узнали, мы за вас болели».

Участие в «The Voice of Poland» Елена воспринимает как важный этап на пути к вершинам шоу-бизнеса. «Мне хотелось проверить, понять себя, ведь скоро мне 30. Как певица я достаточно эклектична: что надо, то и пою, могу и джаз, и блюз, и попсу клубную. Мне все это интересно, стараюсь не капризничать и честно развлекать людей. Конечно,

свои границы есть и у меня, русский шансон вы меня спеть не заставите».

В ближайших планах певицы – запись собственного альбома с текстами на разных языках: кроме русского и польского Елена свободно владеет латышским и английским. Музыку она сочиняет с детства, тексты тоже пишет сама. «Я с удовольствием буду появляться в латвийских музыкальных проектах, искать возможности для выступлений, хочу создать репертуар на четырех языках. Я чувствую принадлежность к разным культурам, и не хочу замыкаться на одной».

О кастинге

«На российском «Голосе» огромная конкуренция и сложные этапы отбора претендентов. Пока я готовилась к отбору для латвийского телешоу Х Faktors и подыскивала репертуар, узнала, что проводится дополнительный кастинг на «The Voice of Poland». Я поехала, поучаствовала, и в начале июля меня позвали на слепые прослушивания. Параллельно получила приглашения на кастинги российского «Голоса» и шоу Х Faktors, но поняла, что Польша — самый верный вариант. Иностранцы полякам всегда интересны, тем более носители их языка. Польский у меня достаточно чистый, литературный, только ругаться на нем я не умею».

О репертуаре

«К сожалению, петь на польском мне не довелось, только на английском. Хотя я польский знаю очень хорошо, с детства говорю на нем, меня еще бабушка этому языку учила. По-польски дали спеть Сабине Мусаевой из Узбекистана, которая тоже вошла в тройку лидеров. Но критики набросились на нее из-за акцента, и для меня продюсеры решили приберечь английский репертуар. Для галочки продюсеры ознакомились с нашими пожеланиями, но программу составляли сами. Мой репертуар был активным, взрывным, эмоциональным: композиции Джесси Джей, Алиши Кис, Уитни Хьюстон, которые способны зажечь публику, заставить притопнуть ножкой. А «поплакать» чуть-чуть позволили только на Джеймсе Брауне, его It's a Man's World прямо на душу лег».

О польском менталитете

«Польский менталитет в шоу сыграл свою роль. Патриотизм там зашкаливает, в День независимости Польши зрители проголосовали за своего кандидата, потом уже выбирали между мной и узбечкой Сабиной. Увы, выбор был не в мою пользу.

Мне понравилось высказывание одного из участников шоу: «Не беспокойся, поляки против Латвии ничего не имеют, потому что Латвия никогда не нападала на Польшу».

Я и не беспокоилась, ведь я из Резекне, а Латгалия долгое время принадлежала Речи Посполитой. Со многими участниками шоу у меня сложились дружеские отношения, есть мысли о совместных концертах. В январе известная польская благотворительная организация пригласила меня выступить в Норвегии.

Меня позабавили польские хейтеры: не разобравшись, откуда я, «посылали» домой на Украину. А украинцев в Польше не жалуют, воспринимают как дешевую рабочую силу».

О славе в соцсетях

«Постучался ко мне на фейсбуке один польский мальчик, пригласил в свой город Гнезно выступить на их школьном аналоге «Голоса». И когда я согласилась, удивился: «Вы серьезно? А какие гонорары?». Я ему: «На гонорары не претендую, это же школа». И я как герой к ним приехала, меня встретили так, как в Резекне приняли бы Киркорова. Мое выступление стало для школы огромным событием, оказалось, дети делали ставки, что я не приеду».

О музыкальной педагогике

«В Польше я вернулась к своей основной профессии – музыкальной педагогике. Прошла специальное обучение и теперь сотрудничаю с академией Music Baby Art. В Варшаве я нашла своего слушателя: деток до трех лет, к которым езжу в детские сады и студии проводить музыкальные занятия. Этот возраст лучше всего подходит для развития слуха и музыкальных способностей. Мы поем вместе с детьми и их родителями, занимаемся ритмикой, движением, немножко – логопедическими методиками, музыка – это отличный спортзал для мозга. В Латвии музыкальные педагоги больше внимания уделяют подготовке к утренникам, а не развитию речи и навыков ребенка. Я с таким подходом не согласна.

У меня есть идея разработать план мастер-классов для детей, которые хотят учиться эстрадному вокалу: в маленьких польских городах педагогов по этому предмету просто нет»

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О сцене и самокритике

«Я очень самокритична, никогда полностью не довольна выступлениями, каждый раз переживаю, когда получается не так, как задумано.

Я – темпераментная девушка, адреналин перед выходом на сцену зашкаливает, совладать с ним сложно, но важно уметь направить его в нужное русло.

И после шоу расслабиться не удается: слезы, переживания, 30 попыток посмотреть видео, выслушивание мнения близких, чтение комментариев. Потом уже начинаю понимать, что перегибаю палку, говорю себе: «Могло ведь быть и хуже».

О кумирах

«Я восхищаюсь певицей Пинк, тем как искренне и круто она работает. Слушаю американскую современную классику: Бейонсе, Алишу Кис. Люблю джаз: Арету Франклин, Эллу Фитцджеральд, Нину Симон, Джорджа Гершвина. С удовольствием слушаю классическую инструментальную музыку: Мендельсона, Моцарта, Баха и Бетховена под настроение. В моей машине всегда включено радио. Украинская эстрада сейчас очень интересна, и музыка, и клипы. «Время и Стекло» – фантастический проект. Винегрет музыкальный – это про меня. Мне нравится разная музыка, только оперу не пою».