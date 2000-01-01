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Выбраны ведущие «Евровидения-2018»

korrespondent.net
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Фото: скриншот видео

Ведущими международного песенного конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне, выбрали четырех женщин. Об этом говорится на официальном сайте «Евровидения».

Организаторы конкурса отметили, что примером для выбора ведущих послужило то, что в Киеве в прошлом году впервые ведущими выбрали трех мужчин.

Конкурс в Лиссабоне будут вести актриса и ведущая Филомена Каутела, журналистка Сильвия Альберто, ведущая Даниэла Руа и борец за права женщин, а с 2000 года - послом доброй воли ООН - Катарина Фуртадо.

Отметим, ведущими киевского «Евровидения-2017» были трое мужчин: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

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