Свинг и классика: концерт пианистки Кати Суриковой и виолончелиста Руслана Виленского

В рамках серии концертов «VILENSKY LIVE» в Риге с новой программой выступят прекрасные музыканты: джазовая пианистка из Великобритании Катя Сурикова, виолончелист Руслан Виленский (Германия, Латвия) и контрабасист Симон Бауэр (Германия). Концерт пройдет 26 января в Колонном зале Музея истории Риги и мореходства.

Фортепианная игра Кати Суриковой отличается изысканным стилем и потрясающим чувством свинга. На ее концертах не заскучаешь: атмосфера царит поистине джазовая.

«Это лиричная и нюансированная музыка, которая движется свободно и органично, соединяя американские и европейские джазовые традиции», - пишет музыкальное издание All about Jazz. Сурикова также сочиняет и музыку и работает преподавателем. Катя Сурикова выступала с такими звездами джаза как Мэрилин Криспэл, Дэйв Дуглас, Кёртис Макдональд.

Репертуар виолончелиста Руслана Виленского, который играет на уникальном инструменте 18-го века, включает и классику, и современную музыку. Руслан учился в Берлине у выдающегося педагога Давида Геринга, получил стипендию Герберта фон Карояна в Берлинской филармонии, был первой виолончелью в оркестре Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и выступал на лучших концертных площадках Европы.

В концертном проекте «VILENSKY LIVE» блистали музыканты с мировыми именами: итальянский композитор и бандеонист Паоло Руссо, легенда аргентинского «Танго Нуэво», лауреат премии Грэмми маэстро Пабло Зиглер, выдающийся аргентинский гитарист Кике Синези.