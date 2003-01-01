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Стали известны подробности смерти солистки The Cranberries

Lenta.ru
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Долорес О'Риордан | Фото: MACIEJ KULZYNSKI / PAP

Полиция назвала необъяснимой смерть вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Стражи порядка нашли ее тело в отеле на Парк-Лейн в Лондоне, но никаких признаков, указывающих, от чего скончалась артистка, они не обнаружили. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Irish Times.

«Женщина, около 45 лет, была объявлена мертвой на месте происшествия. На данном этапе смерть рассматривается как необъяснимая», — говорится в заявлении британских правоохранительных органов.

О'Риордан было 46 лет. Она приехала в Великобританию для записи музыки.

«Члены семьи опустошены печальной новостью и просят не беспокоить их в это трудное время», — сказал ее агент.

О'Риордан выступала в составе The Cranberries с 1990 года. В 2003-м она начала сольную карьеру. Певица также была членом группы D.A.R.K. и сыграла эпизодическую роль в фильме Фрэнка Корачи «Клик: с пультом по жизни».

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