Летом в Риге снова пройдет международный фестиваль джаза World Jazz Festival

26 и 27 июля в Риге состоится ежегодный фестиваль «World Jazz Festival». В этот раз всё пройдёт на сценах Дома Конгрессов и концертного зала Splendid Palace.

World Jazz Festival каждый год собирает одних из лучших представителей своего жанра. И вот в пятый раз организаторы фестиваля готовы порадовать своих гостей новыми сюрпризами.

По традиции в центре Старой Риги пройдут бесплатные концерты под руководством Игоря Бутмана. Именно на Домской площади проходит открытие World Jazz Festival, где на сцене выступят музыканты мирового уровня.

Билеты на фестиваль доступны во всех кассах Biiļešu Serviss.

Подробная информация о фестивале на официальной странице мероприятия www.worldjazzfest.com.