Стали известны имена наставников нового сезона «Голос.Дети»

Наставниками станут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста.



«Все они уже работали на проекте, но Меладзе – только с детьми, а Баста – только со взрослыми, и никогда прежде эти наставники не участвовали в «Голосе» вместе!», — говорится в сообщении.



К участию в 5-м сезоне были допущены юные вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет со всей страны. Всего на конкурс было прислано около 7 тысяч работ. В шорт-лист вошла 1 тысяча претендентов, которых пригласили на кастинги в телецентр «Останкино».



«И только 123 сильнейших поднимутся на сцену «Голоса» на стадии Слепых прослушиваний», — сообщили на «Первом канале».