Выяснились новые пугающие подробности смерти Людмилы Сенчиной

Сегодня утром супруг Народной артистки России Людмилы Сенчиной Владимир Андреев сообщил о том, что певица умерла на 68-м году жизни. По его словам, на протяжении полутора лет она боролась с тяжелой болезнью, однако не стал уточнять диагноз. По некоторым данным, знаменитость страдала от онкологического заболевания, пишет СтарХит.

Сегодня в студии ток-шоу «Пусть говорят» собрались родные, коллеги и друзья артистки, чтобы вспомнить о ее жизни.

Людмила Сенчина стала известной после того, как исполнила песню о Золушке на «Голубом огоньке». Поэт Владимир Резник рассказал, что никто не предполагал скорую смерть артистки. По его словам, она должна была принимать участие в его концерте 29 января, а также планировала выступить по его приглашению в марте. Несмотря на то, что близкие знали о ее болезни, они надеялись на лучшее.

«Мы с Володей говорили, но все время верили в чудо.

А сегодня узнал, что полторы недели она была без сознания. 29 января мы вспомним о Людочке»,

- сказал Резник, едва сдерживая слезы.

Ведущий программы Дмитрий Борисов рассказал, что на протяжении некоторого времени Людмила Петровна страдала от рака поджелудочной железы.

Коллеги Сенчиной делились воспоминаниями о ее работе. Юрий Лоза рассказал, что на одном из концертов президент Украины Леонид Кучма лично вышел на сцену, чтобы объявить Людмилу Сенчину. Музыкант был удивлен тем, что у артистки молдавско-украинское происхождение, ведь он никогда не замечал никакого акцента. Лозу считает, что нынешние знаменитости ничего не знают о настоящей популярности – ведь Людмила Петровна пользовалась по-настоящему всенародным обожанием.