В Риге выступит рок-группа Deep Purple

Концерт, посвященный 50-летнему юбилею знаменитой британской группы, состоится в Арене Рига 3 июня. Правда от первого, легендарного состава в коллективе остался лишь барабанщик Иэн Пейс. Вместе с ним на сцену выйдут музыканты Иэн Гиллан, Роджер Гловерс, Стив Морс и Дон Айри.

На концерте прозвучат хиты группы, начиная с самых первых композиций до новых песен с двадцатого альбома «inFinite».

Группа Deep Purple, основанная в 1968 году в Хартфорде, считается одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке. Музыканты «классического» состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик ) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов.

В апреле 2016 года Deep Purple была торжественно включена в Зал славы рок-н-ролла, хотя до этого в подобной чести ей не раз отказывали.

Весной прошлого года группа выпустила двадцатый студийный альбом Infinite. В его поддержку был организован тур The Long Goodbye Tour, в рамках которого коллектив выступит в Риге.