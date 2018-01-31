В новом клипе Ольги Бузовой снимется «самый красивый преступник»

За полтора года с момента выхода первого сольного трека Ольга Бузова достигла небывалых высот. Певица не перестает нас удивлять. Скоро всех поклонников артистки ждет очередной сюрприз. Главным героем нового клипа Бузовой стал «самый красивый преступник».

31 января в Москве проходят съемки клипа Ольги Бузовой на песню Wi-Fi. Кажется, что нас уже невозможно удивить ни замысловатым сюжетом видео, ни красивыми декорациями, ни компьютерными технологиями.

Однако Бузова смогла сделать так, чтобы о ее очередном клипе говорили все.

Главным героем ролика стал Джереми Микс, известный как «самый красивый преступник»!

Песня Wi-Fi рассказывает о непостоянном, неверном мужчине, и американский красавец подходит на эту роль как нельзя лучше. Режиссером клипа традиционно стал Алексей Голубев, уже не раз работавший с Бузовой.