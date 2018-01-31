В новом клипе Ольги Бузовой снимется «самый красивый преступник»

За полтора года с момента выхода первого сольного трека Ольга Бузова достигла небывалых высот. Певица не перестает нас удивлять. Скоро всех поклонников артистки ждет очередной сюрприз. Главным героем нового клипа Бузовой стал «самый красивый преступник».
31 января в Москве проходят съемки клипа Ольги Бузовой на песню Wi-Fi. Кажется, что нас уже невозможно удивить ни замысловатым сюжетом видео, ни красивыми декорациями, ни компьютерными технологиями.
Однако Бузова смогла сделать так, чтобы о ее очередном клипе говорили все.
Главным героем ролика стал Джереми Микс, известный как «самый красивый преступник»!
Сегодня очень важный день🙏🏻 Мы снимаем новый клип, на уже полюбившуюся вам песню, #WiFi 🙌🏽🔝 Делаем это по традиции с любимой командой Алексея Голубева ❤ @alexey_k_golubev 💣 Я уже в кадре с самого утра, готовим много всего интересного! Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах, и ради этих съёмок в клипе #WiFi ко мне прилетел самый знаменитый красавчик и главный бэдбой мира @jmeeksofficial 😍🤩🤗 waiting for you 💣💣💣#ойчтобудетчтобудет #такклево#ясоздаютренды#эрабузовой#ракетазапущена 🚀 #magfilmmoscow#бузова #magfilm #magfilmshow #мыделаемчудо #magfilmfamily #АлексейГолубев
Песня Wi-Fi рассказывает о непостоянном, неверном мужчине, и американский красавец подходит на эту роль как нельзя лучше. Режиссером клипа традиционно стал Алексей Голубев, уже не раз работавший с Бузовой.