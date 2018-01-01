Украину на «Евровидении» представит певец Melovin

В Украине завершился Национальный отбор на конкурс «Евровидение-2018». В этом году победителем стал Melovin с песней Under The Ladder. Конкурс «Евровидение-2018» с 8 по 12 мая пройдет в португальской столице Лиссабоне.

Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2018 завершился победой Melovin с песней Under The Ladder.



Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители – наивысший балл, шестерку.

За победу в финале боролись MELOVIN, TAYANNA, KADNAY, VILNA, The Erised и LAUD.

Престижное международное состязание артистов из европейских стран пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая.

63-й конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Португалии впервые в истории благодаря прошлогодней победе певца Сальвадора Собрала. Ведущими конкурса в этом году станут четыре женщины: Катарина Фуртадо, Даниэла Руа, Сильвия Альберто и Филомена Каутела.

Ожидается, что в проекте примут участие представители 42 европейских стран.