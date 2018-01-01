С кем предстоит побороться Латвии на «Евровидении-2018»?

Как известно, Латвию в Лиссабоне на международном конкурсе «Евровидение-2018» представит Лаура Ризотто с песней Funny Girl. Певица выступит во втором полуфинале, который пройдет 10 мая, под номером 14. С кем предстоит сразиться исполнительнице бразильско-латвийского происхождения за место в финале? Смотрите нашу подборку и делайте ваши прогнозы уже сейчас! Вместе с Лаурой выступит также певец из Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерланд, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Германии, Черногории, Словении и Украины.

Во втором полуфинале выступят представители следующих стран-участниц:

Россия

Сербия

Дания

Норвегия

Австралия

Молдова

Румыния

Нидерланды

Венгрия

Грузия

Мальта

Монтенегро

Польша

Словения

Сан-Марино

Украина

Швеция

Финал конкурса пройдет в Лиссабоне 12 мая. Бороться за победу смогут лишь 10 из 18 исполнителей.

Интересно, что по мнению европейских букмекеров, наиболее вероятным победителем является участница из Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

Напомним, Лаура Ризотто является бразильско-латвийской певицей, автором песен и музыкантом.

Отец исполнительницы имеет двойное гражданство - Латвии и Бразилии, а мать родилась в Лиепае.

Первую песню Лаура написала в 11 лет, а сейчас на ее счету более 100 авторских композиций.

Карьера Ризотто началась в Рио-де-Жанейро в 15-летнем возрасте. Сейчас певица работает над третьим студийным мини-альбомом Precious Stones.