Ольга Бузова установила мировой рекорд

Новая песня Ольги Бузовой возглавила российский рейтинг iTunes через минуту после релиза. Об этом певица рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте.
«Моя песня «Она не боится» побила мировой рекорд и встала на первое место за одну минуту. Вы понимаете, одна минута! Это счастье!» — сообщила подписчикам Бузова в опубликованном видео.
Со слов певицы, предыдущий рекорд принадлежал синглу исполнительницы Адель «Hello», который возглавил британский iTunes за 4 минуты.
Это и есть самое настоящее счастье 🙏🏻 Мы это сделали с вами за одну минуту 🚀🚀🚀 #онанебоится 🤙🏻 Новый сингл Ольги Бузовой «Она не боится» вновь возглавил российский iTunes. На этот раз, синглу хватило 1 минуты, чтобы стать #1 Тем самым, побит мировой рекорд! 🌍 До этого, мировой рекорд принадлежал синглу Adele “Hello”, который возглавил iTunes в Британии за 4 минуты. #ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды , она -бьёт мировые ... 🥇#ракетазапущена 🚀
В комментариях поклонники Бузовой активно выражали восхищение ее талантами: «Умничка!! Рада за тебя. Делай дальше хиты!!!! И будешь на первом месте всегда».
Однако некоторых задело сравнение артистки с британской звездой: «Ольга, а вы сами-то в это верите? Вы вообще слышали Адель? Ну, насколько оцениваете свой потенциал, учитывая, что она поет вживую, только честно».
Ольга Бузова использует свой Instagram-аккаунт как основной канал связи с поклонниками.
Посты бывшей участницы и ведущей телепроекта «Дом-2» нередко становятся объектом обсуждения в сети. В последний год девушка сосредоточилась на карьере певицы, отчитываясь в соцсетях о каждом своем шаге.