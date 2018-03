Александр Рыбак вновь выступит на «Евровидении»

«Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе «Евровидение-2018» с песней That's How You Write A Song», - говорится в сообщении.

Александр Рыбак родился в Беларуси, однако позже с родителями переехал в Норвегию.

Напомним, Латвию на «Евровидении» будет представлять Лаура Ризотто.

Ранее сообщалось, что в 2018 году участницей Евровидения от России станет Юлия Самойлова, которую в прошлом году Украина не допустила к конкурсу.

С 8 по 12 мая 63-й конкурс Евровидение-2018 впервые в истории пройдет в Португалии благодаря прошлогодней победе певца Сальвадора Собрала.

Ведущими конкурса в этом году станут четыре женщины: Катарина Фуртадо, Даниэла Руа, Сильвия Альберто и Филомена Каутела.