В пятницу в Риге пройдет концерт «The NIRVANA Experience and Chad Channing»

Уже в эту пятницу, 16 марта, в Риге пройдет концерт, посвященный 30-летию группы Nirvana - «The NIRVANA Experience» при участии оригинального барабанщика группт Чада Ченинга и трибьютом Nirvana Bleach.

Легендарный Чад Ченнинг (Chad Channing) свою карьеру в группе Nirvana начал с 1988 года, где был барабанщиком как в самом первом культовым альбомом группы «Bleach», так и в первом в истории группы национальном туре. Кроме того, Чад известен как композитор. 8 песен Nirvana включая мегохит « With The Light out», являясь также соавтором текста песни «Silver».

Его можно услышать вместо Дэйва Гролла на лучшем альбоме группы «Nevermind» в песнях «In Bloom», «Breed», «Lithium», «Stay Away» и на большинстве будущих переизданий и компиляций группы, включая 1993 год.

Барабанщик долгое время не играл песен своей знаменитой группы, сосредоточившись на своем новом коллективе «Before Cars», но не смог отказать организаторам турне в честь 30 –летия Nirvana и дал свое согласие сыграть, как свои собственные работы, так и другие «нетленки» королей гранжа.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.