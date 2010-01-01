В Риге выступит певец Монатик

Дмитрий Сергеевич Монатик – украинский певец и танцор, композитор, автор песен. Широкую известность получил после участия в украинской версии британского проекта The X Factor – «X-Фактор», танцевальном шоу талантов «Танцуют все!» и «Звёздный ринг».

Снятый на мобильный телефон клип «ТайУлетаю» в 2011 году совместно с балетом «D’Arts» и Николаем Бойченко становится популярным среди зрителей YouTube. В 2010 году Монатик начинает свою продюсерскую деятельность написав песни для таких популярных звезд шоу-бизнеса как Серега, Светлана Лобода, Ева Бушмина, Алина Гросу, Анна Седокова, Дима Билан.

В 2016 году принимает приглашение стать наставником в детской версии шоу Голос и уже совсем скороу выходит один из хитов года - песня «Кружится», клип которой на Youtube за год набрала более 70 миллионов просмотров.

2017 уже выдался очень насыщенным для артиста - он открывал первый полуфинал «Евровидения»,был признан прорывом года по версии украинской премии «Viva! Самые красивые 2017». Также в этом году исполнитель выпустил два клипа «Увлиувт» и «Vitamin D».

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о мероприятии и резервация столов на официальном сайте клуба www.firstmir.com.