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Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения-2018»

korrespondent.net
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Фото: Пресс-фото

По мнению европейских букмекеров, наиболее вероятным победителем в настоящее время является участница из Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

Европейские букмекеры опубликовали список наиболее вероятных победителей будущего конкурса Евровидение-2018. Об этом пишет Eurovisionworld.

По информации ресурса, в настоящее время наиболее вероятной претенденткой на победу является представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

На второй позиции идет представитель Чехии Миколаш Йозеф с композицией Lie to Me.

А замыкает тройку лидеров Элина Нечаева из Эстонии (песня La Forza).

Полный перечень исполнителей выглядит так:

Полный перечень исполнителей выглядит так:
Полный перечень исполнителей выглядит так: FOTO:
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